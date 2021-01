À partir du 8 février, il sera obligatoire d’accepter de partager ses données avec les autres entités de Facebook pour continuer à utiliser le service WhatsApp. — ALLILI MOURAD

La plupart l’ont appris par la réception d’une simple notification. À partir du 8 février, les utilisateurs de WhatsApp devront accepter de partager leurs données personnelles avec les autres entités du groupe Facebook pour pouvoir continuer à utiliser la messagerie. Les deux milliards d’utilisateurs de l’application seront en effet obligés d’accepter la mise à jour des conditions d’utilisation, sous peine de ne plus pouvoir accéder à leur compte. « Les mises à jour des politiques de confidentialité sont courantes dans l’industrie et nous apportons aux utilisateurs toutes les informations nécessaires pour vérifier les changements qui prendront effet le 8 février », a indiqué un porte-parole du groupe.

Votre numéro de téléphone, votre nom, votre photo de profil, votre statut, vos contacts, vos données de transactions ou encore votre adresse IP pourront ainsi être communiqués au réseau social et à ses filiales. Jusqu’ici, WhatsApp laissait le choix à ses utilisateurs de refuser un tel partage de données personnelles. Cette décision soudaine a suscité de nombreuses réactions, et de vives inquiétudes de la part des utilisateurs. Beaucoup ont tout simplement décidé de quitter WhatsApp pour se rabattre vers d’autres messageries cryptées plus sécurisées.

Craignez-vous que le groupe Facebook se serve de vos données personnelles sans votre consentement, et à des fins purement commerciales ? Comptez-vous quitter WhatsApp à cause de la mise en place de ces nouvelles conditions d’utilisation ? L’avez-vous déjà fait, ou allez-vous le faire avant la mise en place officielle de la nouvelle réglementation, le 8 février prochain ? Quelle autre messagerie comptez-vous utiliser ? Signal, Telegram, Wire… Et pour quelles raisons ?