C’est une tendance qui l’on verra peut-être apparaître en France dans les prochaines semaines… Poster sur les réseaux sociaux une photo ou une vidéo de soi en train de se faire vacciner contre le Covid-19 est devenu très à la mode outre-Atlantique. Depuis quelques jours, les adeptes du vaxxie (terme issu des mots « vaccin » et « selfie ») inondent en effet le fil Twitter aux Etats-Unis.

Ce sont les politiques et les personnalités publiques qui ont en premier lancé ce phénomène. Le président élu Joe Biden, sa vice-présidente, Kamala Harris, ou encore le célèbre immunologue américain Anthony Fauci se sont fait vacciner, et l’ont fait savoir au moyen d’une photo diffusée sur les réseaux sociaux. « Si vous pouvez vous faire vacciner, faites-le. Il s’agit de sauver des vies », a notamment tweeté la future vice-présidente Kamala Harris dans le message accompagnant son vaxxie.

Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible. When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs

Manche retroussée, sourire aux lèvres, de nombreux anonymes ont à leur tour posté, avec une grande fierté, leur vaxxie sur les réseaux. Mais ce sont surtout les membres du personnel soignant qui ont popularisé ce phénomène, avec des messages incitant le grand public à en faire de même. Car cette nouvelle tendance sur les réseaux sociaux a bien pour objectif d’inciter la population – et les plus sceptiques - à se faire vacciner. « J’ose espérer que cela a un effet encourageant », a notamment expliqué un médecin sur Twitter.

It is was my turn!!! Someone commented that they love seeing me smile with my eyes... So true!!



And when Dr Kim vaccinates you, he does it nice and pretty like every plastic surgeon would. So grateful!! #vaxxies #FauciOuchie #scpmg #permanenteproud #permanentedoctors pic.twitter.com/snqIedBaKK