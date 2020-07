Le bras de fer entre Moscou et Washington se joue aussi sur Twitter. Les deux pays se sont lancés dans une querelle sur Twitter à propos de la liberté de la presse, après l’arrestation controversée à Moscou d’un ex-journaliste accusé de « trahison ».

« En regardant les journalistes russes que l’on a arrêté les uns après les autres, ça commence à ressembler à une campagne concertée contre la liberté de la presse », a ainsi écrit mardi soir sur Twitter la porte-parole de l’ambassade américaine en Russie, Rebecca Ross.

“#Russia through the eyes of the media in 2020” is a more current topic. Watching arrest after arrest of Russian journalists – it’s starting to look like a concerted campaign against #MediaFreedom. @mfa_russia