Le Realme 3X Super Zoom voit-il aussi loin qu'il le prétend ? — 20 Minutes

Depuis quelques mois, Realme investit le marché français avec des smartphones chinois chics et pas (trop) chers.

Pour se distinguer, la marque lance pour l’été 2020 un smartphone photo avec zoom 60x vendu moins de 500 euros.

A l’essai, l’appareil se distingue par bien des atouts comme son incroyable stabilisation, mais nombre de ses photos manquent parfois de détails.

La nouvelle marque chinoise Realme débarque en France avec son X3 Super Zoom. Elle veut, elle aussi, faire de la photo son argument de vente. La fiche technique de ce nouveau smartphone place la barre assez haut techniquement pour prétendre suivre nos pérégrinations estivales. Alors, mérite-t-il de trouver sa place dans notre valise ?

Le Realme 3X Super Zoom dans sa robe blanc nacré. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Grand écran mais petit son

Realme ? Really ? Si son nom ne vous dit peut-être rien, cette marque chinoise ne tombe pas du ciel. Entité indépendante du groupe BBK Electronics, elle a pour cousines les marques maison Oppo et OnePlus. Autant dire que Realme connaît la chanson au rayon smartphones. Lancé à 499 euros (256 Go/12 Gb), son X3 Super Zoom ravit la rétine avec sa coque arrière à la finition nacrée. Bien qu’en plastique, cette coque (également disponible en bleu) possède un avantage : les traces de doigt n’y ont aucune emprise. A l’avant, son écran de 6,6’’/16,76 cm repose sur une dalle IPS et non OLED, ce qui est dommage. Dommage aussi que le X3 Super Zoom n’ait pas un super son : avec un seul haut-parleur mono, les visionnages de l’été sans casque audio risquent de manquer un peu de saveur.

Une architecture complexe

Mais qui dit « été », dit d’abord « vacances d’été » ! Pour les immortaliser et nous permettre d’en partager les meilleurs moments (à condition de partir), le nouveau smartphone veut voir loin. En l’occurrence jusqu’à 60x. Techniquement, l’alchimie proposée par Realme en photo est assez complexe. Basée sur quatre modules arrières*, elle doit permettre toutes les audaces.

Le Realme X3 Super Zoom est équipé qu'un quadruple module photo arrière avec zoom périscopique. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pour en avoir le cœur net, nous avons promené le X3 Super Zoom dans le Vexin, de l’impressionnant Château de Vigny à l’ Auberge Ravoux d’Auvers-sur-Oise, en passant par les vastes étendues de blé qui illuminent l’horizon.

Des portraits et selfies sans fausse note

Les images en ultragrand-angle ouvrent le champ des possibles : photographier un site, un monument est ici un vrai jeu d’enfant. Gare cependant aux déformations sur les côtés de l’image qui ne sont pas, ou pas assez, corrigées. Les prises de vues 1x, elles, sont globalement de bonne facture et l’on salue le mode Portrait riche en détail, avec un effet bokeh (flou à l’arrière du sujet).

Le mode Portrait selfie livre des photos détaillées avec un bel effet Bokeh. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Bon point : le X3 Super Zoom excelle aussi dans l’art du selfie** avec là encore des portraits aux visages extrêmement riches en détails, de bons détourages pour détacher le sujet et flouter l’arrière-plan, mais aussi des selfies de groupe réussis.

Une stabilisation qui étonne

Face au chef-d’œuvre en péril qu’est le Château de Vigny (où furent tournés une quarantaine de films dont Les Visiteurs, Les Barbouzes et On a retrouvé la 7e compagnie), nous activons le zoom du smartphone. 5x optique, 10x hybride, il est possible d’atteindre 60x en numérique.

Le château de Vigny en mode ultra grand-angle. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Zoom hybride 10x sur la façade du bâtiment ou furent tournés près de 40 long-métrages. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Avec le zoom numérique 60x, des détails oui, mais des photos inexploitables. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Cela nous permet de nous rapprocher de la bâtisse, hélas fermée au public. Stupeur sans tremblement : le X3 Super Zoom bénéficie d’un excellent système de stabilisation. Si l’image à l’écran « bouge » de plus en plus à mesure que l’on se rapproche des tourelles du château, il reste possible à tout moment de réussir son cadrage, même sans trépied.

Une absence de détails

Même constat, plus tard, face à l’Auberge Ravoux d’Auvers-sur-Oise ou vécut et mourut Vincent Van Gogh : situés à plus de 50 mètres, nous parvenons sans le moindre mal à zoomer sur la plaque commémorative du bâtiment et à en immortaliser une image cadrée et nette.

L'auberge Ravoux d'Auvers-sur-Oise en ultra grand-angle. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le zoom optique 5x permet de se rapprocher sans dégrader la qualité de la photo. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Grâce à la stabilisation optique, il est possible de photographier de loin tout en réussissant son cadrage. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Evidemment, il ne faudra pas demander au X3 Super Zoom d’offrir ce qu’il ne peut pas offrir : au-delà de 10x, le smartphone peine à livrer des photos exploitables. Qui plus est, le X3 Super Zoom pèche par excès de lissage, que l’on constate sur de très nombreuses vues, et pas forcément celles prises avec son zoom. On constate enfin que la plupart des images peuvent manquer de détails.

Malgré l'attelage de modules photos convoqué par Realme, les vues peuvent manquer de détails. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Dès lors que l’on tente de les agrandir pour se concentrer sur un point précis de l’image, la finesse n’est plus de mise. De leur côté, les photos macro (jusqu’à 4 cm) sont correctes… même s’il est nécessaire d’en réaliser plusieurs pour être certain que la netteté soit bien faite.

La photo macro du Realme X3 Super Zoom jusqu'à 4 cm offre globalement de bons résultats. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

A notre enthousiasme de la première prise en main succède donc un sentiment mitigé. Mais aussi un sentiment à remettre en perspective : le X3 Super Zoom vaut moins de 500 euros. Globalement bon, le smartphone de Realme « fait le job » en photo dans la plupart des situations, mais il possède des lacunes. En vidéo, il peut filmer jusqu’en 4K à 60 images/seconde, mais au prix de quelques saccades. La Full HD (jusqu’à 60 images/seconde) reste à privilégier. Avec sa batterie de 4200 mAh et son chargeur rapide de 30 W (soit une charge complète en moins d’une heure), on peut valider son passeport pour l’été. Avec une restriction de taille, toutefois : le X3 Super Zoom n’est pas étanche.

*64 mégapixels (grand-angle équivalent 26 mm ; f/1.8) + 8 mégapixels (ultragrand-angle 16 mm/119° ; f/1.8) + 8 mégapixels (avec zoom périscope 5x 124 mm ; 124 mm ; f/3.4) ; 2 mégapixels (macro ; f/2.4).

** 32 mégappixels + 8 mégapixels (ultra-grand angle).