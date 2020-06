Alors que les images de l’arrestation de George Floyd ont choqué le monde entier, des adolescents ont provoqué ces derniers jours un véritable tollé sur les réseaux sociaux en parodiant la mort de cet homme afro-américain de 46 ans, décédé d’une « asphyxie par pression prolongée » au niveau du cou. Ce défi, baptisé le « George Floyd challenge », a fait son apparition sur Snapchat, avant d’être repris sur la plupart des autres plateformes.

L’objectif de ce « challenge » est de se prendre en photo en train « d’imiter » - avec le sourire - la position du policier Derek Chauvin lors de l’interpellation de George Floyd, à savoir un genou sur le cou d’une personne étendue par terre. Sur des images récupérées par le Daily Mail, on peut ainsi voir des jeunes – tous blancs – parodier l’interpellation de George Floyd. L’un jouant Derek Chauvin, et l’autre face contre terre, jouant la victime. Dans l’une des vidéos, une ado va même jusqu’à crier « I can’t breathe »…

This is sickening! Crushing! I don’t have words!! Please end this NOW! Praying for Love in your hearts. Jesus We Need You 💔 pic.twitter.com/6PxlnMAG5M