Les mots « Black Lives Matter » inscrits en lettres capitales, une place rebaptisée au nom de ce mouvement antiraciste devant la Maison Blanche : la mairie démocrate de Washington a apporté vendredi un soutien appuyé aux manifestants qui protestent depuis une semaine contre les violences policières et Donald Trump.

Un collectif d’artistes urbains a peint sur l’une des artères menant à l’enceinte présidentielle le slogan dénonçant les brutalités policières à l’encontre de la minorité noire. Il est repris en boucle par les manifestants partout dans le pays depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, aux mains de la police de Minneapolis le 25 mai.

L’initiative, commandée par la municipalité de Washington, a pour but de « reprendre les rues », a commenté à l’AFP Rose Jaffe, l’une des artistes du collectif Mural DC, tout en regrettant que ce soit « aussi un peu une opération de communication ». « Il faudra continuer quand la peinture aura disparu », a-t-elle ajouté, demandant notamment que « la police rende des comptes ».

Les immenses lettres peintes en jaune, qui prennent toute la chaussée sur plus de 200 mètres, pointent vers la petite place faisant directement face à la Maison Blanche, renommée vendredi « Black Lives Matter Plaza », en présence de la maire de la capitale américaine, Muriel Bowser.

