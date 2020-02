L’information a été révélée par le Los Angeles Times. Twitter a suspendu 70 comptes qui postaient des contenus favorables à Michael Bloomberg, le candidat à l’investiture démocrate qui a engagé des centaines de personnes pour faire sa promotion dans leurs cercles sociaux pendant sa campagne. « Nous avons pris des mesures contre un groupe de comptes pour avoir enfreint nos règles contre les tentatives de manipulation et de spam sur la plateforme », a indiqué un porte-parole de Twitter.

Selon le réseau social, certains comptes sont désormais interdits tandis que d’autres pourront être réautorisés une fois que les personnes concernées auront prouvé qu’elles contrôlent bien leur compte.

L’équipe du milliardaire et ex-maire de New York a confirmé la semaine dernière collaborer sur les réseaux sociaux avec des créateurs de contenus, notamment humoristiques, pour promouvoir une image décontractée. Le Wall Street Journal a en outre révélé mercredi que l’équipe de campagne du candidat avait embauché des centaines de personnes en Californie, payées 2.500 dollars par mois, pour poster régulièrement des messages de soutien et envoyer des textos à leurs amis.

Bloomberg LP has identified 3 NDAs signed over the past 30+ years with women to address complaints about comments they said I had made.



If any of them want to be released from their NDAs, they should contact the company and they'll be given a release. https://t.co/bO9JpvSx1T