L'une des photos officielles de Donald Trump publiée par le compte de la Maison-Blanche. — Capture d'écran Twitter

« Quand t’as reçu un ballon de basket en pleine face »… Le président américain a de nouveau été la risée du Web cette semaine. Une série de photos officielles publiée par le compte de la Maison-Blanche a fait le tour de la toile. On y voit Donald Trump sous un mauvais jour, les cheveux redressés par le vent, laissait apparaître un bronzage plus que douteux…

Les clichés ont été pris sur les pelouses de la Maison-Blanche, après sa descente d’hélicoptère, au retour d’un déplacement en Caroline du Nord. Au moment où le président se tourne vers la presse, un coup de vent soulève sa mèche de cheveux dévoilant une démarcation pour le moins visible entre son visage orangé et un front beaucoup plus pâle.

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Le hashtag #OrangeFace est devenu viral

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir les internautes, qui s’en sont donné à cœur joie pour se moquer du président américain. Le hashtag #OrangeFace («visage orange »), déjà utilisé sur les réseaux sociaux dans le passé, a d’ailleurs refait surface.

Trump buried in brutal #orangeface memes after bizarrely sharing disturbing photo of himselfhttps://t.co/L5r309bhRx — Raw Story (@RawStory) February 8, 2020

I wish I could Photoshop and I also wish I had the genius to create this #OrangeFace pic.twitter.com/1nKbUiB8ak — Resist & Desist (@ResistandDesist) February 9, 2020

I swear that they all used the same #ToiletSeat as a mask for the spray-on #OrangeFace tan https://t.co/JHptno72X3 — Daniel Warren (@DanielW37740391) February 9, 2020

L’émission parodique américaine « Saturday Night Live » s’est également moquée du président américain lors d’un sketch dans lequel les humoristes se sont demandé si Trump était réellement capable de « dissimuler » quoi que ce soit, au vu de la qualité de son maquillage…

« Ça a évidemment été photoshoppé », a tweeté Trump

Des moqueries qui n’ont bien évidemment pas plu au principal intéressé. « Encore des fake news. Ça a évidemment été photoshoppé : le vent souffle fort, mais les cheveux sont normaux ? Vous êtes prêts à tout pour vous moquer », a tweeté Donald Trump.

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

L’auteur de la photo, le photographe de la Maison-Blanche William Moon, a expliqué au site américain Vox n’avoir pas photoshoppé l’image, mais avoir forcé quelque peu les couleurs au moyen d’une application.