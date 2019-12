Tic Tech: On a testé le PolaroidLab — 20 Minutes

Depuis 2017 et le retour de ses activités dans l’univers de la photo instantanée, Polaroid (désormais nommé Polaroid Originals) retrouve sa superbe.

Après ses appareils photo OneStep2 et OneStep+, la marque innove avec le PolaroidLab. Moyennant 129 euros, soit le prix d’un appareil photo instantané maison, le Lab permet d’imprimer directement depuis l’écran de son smartphone une photo sur papier « Pola».

La magie et la nostalgie de l’analogique embrassent le monde numérique mais au prix fort: chaque tirage coûte un peu plus de deux euros.

Transformer son smartphone en appareil photo instantané ? Polaroid Originals propose sa solution. Son nom : le PolaroidLab. Ce drôle d’appareil a pour vocation d’imprimer sur papier « Pola » les images contenues dans nos précieux terminaux mobiles.

Le PolaroidLab qui fonctionne sur batterie est d’une très belle qualité de fabrication. Son principe : projeter sur une classique feuille Polaroid une vue affichée sur l’écran de la plupart des smartphones (iPhone 6 et suivants, et la majorité des smartphones Android) pour l’imprimer.

On sélectionne sa photo par le biais de l'application Polaroid. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

L’idée, assez géniale, est ainsi de faire du Lab l’équivalent d’une chambre noire.

15 minutes de magie

Pour cela, le PolaroidLab intègre un système optique à trois lentilles et fonctionne avec une application. Celle-ci permet de sélectionner et de recarder sur son smartphone la photo que l’on désire imprimer. Il est même possible de décomposer une photo en deux, trois, quatre, six ou neufs vues qui, placées cote à cote, recomposeront l’image originale à la façon d’un patchwork.

Le Polaroid Lab qui va imprimer sur papier la photo affichée à l'écran du smartphone. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Il suffit ensuite de poser son terminal sur le Lab et d’appuyer sur le bouton rouge. La photo s’extrait enfin comme avec un classique appareil photo Polaroid et se révèle en une quinzaine de minutes. L’utilisation du Lab est à la portée de tous.

L’esprit « Pola » agit à plein !

Il reste parfois nécessaire de s’y reprendre à plusieurs fois pour positionner correctement son smartphone sur la surface. On prend surtout bien soin de supprimer la coque de protection de son terminal. Dans le cas contraire, il est impossible d’effectuer le moindre tirage. Les photos obtenues, elles, sont tout à fait convaincantes. Les tirages sont au classique format 107 x 88 mm, avec de larges bordures laissant la possibilité d’écrire une légende sous l’image centrale au format 79 x 79 mm.

Le PolaroidLab fonctionne à la façon d'une chambre noire. - POLAROID ORIGINALS

On n’y trouvera pas la netteté avec laquelle les écrans de smartphones ont formaté notre rétine, mais l’esprit « Pola » agit à plein. Avantage du PolaroidLab face à un classique appareil photo Polaroid OneStep : en prenant soin de retoucher ses photos avant leur impression avec une classique application comme SnapSeed ou Pixlromatic, on imprime que des images réussies. Finis les yeux fermés, le sourire manquant de naturel ou le contre-jour destructeur. Et la photo ratée qui plombe le budget.

Des photos convaincantes mais chères

Le PolaroidLab est vendu 129 euros. C’est exactement le prix de vente d’un appareil photo Polaroïd Originals OneStep2. Les consommables, eux, ne sont autres que les classiques cartouches de papier Polaroid (Originals i-Type, ou films 600 instantanés).

Des tirages de qualité convaincante pour convoquer ses souvenirs sur papier glacé. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le coût de revient de chaque photo imprimée est d’un peu plus de 2 euros. Conseil : des promotions régulières sur le site du constructeur permettent de réduire la facture de 30 % avec des packs de trois ou cinq boîtes de films.