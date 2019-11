C’est un petit fait divers qui a de quoi faire sourire… Un supporter de Donald Trump a été arrêté ce samedi 9 novembre par la police de l’Alabama (sud-est des Etats-Unis) après avoir crevé, avec un couteau, un ballon géant représentant un « bébé Trump » vêtu d’une couche-culotte, rapporte la chaîne ABC 3340.

L’incident s’est déroulé peu de temps avant le début d’un match de football américain auquel assistaient le président américain et son épouse Melania. L’individu interpellé par la police s’opposait à une manifestation anti-Trump qui avait lieu aux abords du stade.

BABY TRUMP DEFLATED: A man in an Alabama t-shirt screamed at protesters against Donald Trump attending the LSU-Alabama game, then he slashed a 'Baby Trump' balloon. Police led him away in handcuffs.

#1 LSU beat #2 Alabama 46-41.https://t.co/pvi3UAFjtG pic.twitter.com/3tPpHzpi0i