« Mais qu’est-ce que vous leur faites à ces curés ? ! ». Une vidéo de Jean Lassalle , postée il y a quatre ans sur YouTube, connaît aujourd’hui un destin peu commun. Celle-ci montre l’ancien candidat à la présidentielle raconter, un verre de vin à la main, le premier enterrement auquel il a assisté en 1977, alors qu’il vient d’être élu maire de son village natal, Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques). Visionnée plus d’1,6 million de fois, elle a inspiré le scénariste palois Roland Alibert, qui en a fait un court-métrage : « L’enterrement ».

Le public pourra le découvrir l’année prochaine dans plusieurs centres culturels de Nouvelle-Aquitaine et au cinéma en avants films. « C’est une histoire vraie que j’ai racontée au moment du dessert. Je n’imaginais pas que, quelques années plus tard, on me demanderait de la traduire en anglais, en espagnol et même en chinois ! », a confié l’élu au Parisien.

Chutes de curés

Il faut dire que cette histoire, racontée par le député des Pyrénées-Atlantiques, a tout d’une comédie de Vaudeville. Jean Lassalle explique qu’alors qu’il assiste à la cérémonie d’enterrement avec son adjoint, le prêtre qui officiait fait un malaise et s’effondre devant l’assemblée. Après avoir traîné l’homme de foi « quand même très inerte » à la sacristie, il file à l’auberge du coin appeler au téléphone un nouveau curé et un médecin.

Arrivé en premier, le médecin emmène le curé, à qui il diagnostique « une attaque d’hémiplégie » très grave. Le second curé finit par arriver, mais dans sa précipitation, se prend le pied dans une tringle de tapis au sol. Sous les « yeux horrifiés » de Jean Lassalle, il part la tête en avant sur l’angle du cercueil et s’effondre à son tour. Après l’avoir emmené en sang à la sacristie, le tout jeune maire retourne appeler un nouveau curé et un nouveau médecin. « Mais qu’est-ce que vous leur faites à ces curés ? ! », s’exclame alors la tenancière de l’auberge (du Vaudeville, on vous dit). Finalement, le troisième prêtre parviendra sans accident à mettre le défunt en terre.