Si sa coupe de cheveux, moquée sur Twitter et même par une élue, était son seul souci, Mark Zuckerberg s’en serait sans doute réjoui. Mais le leader de Facebook, venu défendre devant le Congrès américain son projet de cryptomonnaie Libra, mercredi, l’a vite réalisé : il a un problème de confiance. Et les élus américains ne se sont pas privés de le lui rappeler.

« Je sais que je ne suis pas forcément le messager idéal, nous devons regagner la confiance » des élus et des utilisateurs, a reconnu le jeune milliardaire. Pendant près de cinq heures, il a tenté de rassurer le Congrès, acceptant de servir de punching-ball.

Sur le projet de cryptomonnaie porté par Facebook – qui a perdu plusieurs partenaires ces derniers mois – Mark Zuckerberg l’a affirmé, « nous n’avons pas encore verrouillé exactement comment cela va fonctionner. » Interrogé sur la possibilité de relier la Libra uniquement au dollar américain, le dirigeant Zuckerberg a répondu que "la communauté (de partenaires) était divisée sur cette question". Il a concédé que ce serait plus simple du point de vue des régulateurs, mais que la nouvelle monnaie "serait peut-être moins bien accueillie dans certains endroits si elle est basée à 100 % sur le dollar".

Il a répété à plusieurs reprises que la Libra, gérée par une association indépendante (composée d’entreprises et organisations à but non lucratif), ne serait pas lancée avant d’avoir obtenu tous les feux verts nécessaires des régulateurs. "L’association Libra est séparée de Facebook. Si je vois que nous n’arrivons pas à continuer en accord avec les principes que j’ai établis, alors Facebook se retirera du projet", a assuré Mark Zuckerberg. L’élue Nydia Velazquez l’a repris de volée, rappelant que Facebook avait promis que WhatsApp resterait séparé : « Comprenez-vous que nous sommes inquiets vu votre passif ? Avez-vous appris à ne plus mentir ? »

Scandale Cambridge Analytica, publicité ciblée, fact-checking, propagande… La jeune représentante new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez a tiré à boulets rouges sur Mark Zuckerberg pour l’ensemble de son œuvre à la tête de Facebook. Dans un échange tendu de cinq minutes, le dirigeant a répondu plusieurs fois « Je ne me souviens pas » (sur la chronologie de Cambridge Analytica) et a peiné à expliquer les standards de l’entreprise sur les publicités politiques.

This is a WILD exchange. The last two questions at the end made me gasp. @AOC: "So you would say that white supremacist tied publications meet a rigorous standard for fact checking?" Watch how Mark Zuckerberg responds.pic.twitter.com/tHKKu7VTVU