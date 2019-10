Des avions de la compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (illustration). — Yoshikazu Tsuno AFP

La compagnie aérienne All Nippon Airways a récemment dévoilé Newme, un modèle de robot de télé présence. La machine est destinée aux personnes qui souhaitent voyager sans bouger de chez elles, pour des raisons de sécurité ou de manque de moyens physiques ou financiers.

Ce lundi, l’entreprise a annoncé via un communiqué qu’elle voulait mettre 1.000 exemplaires de Newme d’ici à l’été 2020. C’est à cette période que débuteront les JO de Tokyo. Selon la compagnie aérienne, cette innovation « va ouvrir de nouvelles possibilités et tout réorganiser, des affaires à l’éducation en passant par la santé et les loisirs », rapporte Presse-Citron.

La possibilité de « participer pleinement à la vie en société »

Parmi les activités proposées aux utilisateurs, le robot propose de vous emmener au stade pour assister à une rencontre sportive ou encore de faire une séance de shopping. Le système pourrait aussi permettre aux personnes âgées ou handicapées de « participer pleinement à la vie en société et même de trouver un emploi », explique All Nippon Airways.

Le procédé est similaire à celui du film « Clones », où l’humanité vit terrée et ne se déplace à la surface que grâce à des robots, note CNet. Concrètement, Newme est un robot d’1,5 m disposant d’une vitesse maximale de 3 km/h et d’une autonomie de 3h. Il est équipé d’un écran qui montre le visage de son utilisateur. Et grâce à une caméra, ce dernier peut voir et entendre tout ce qui entoure son avatar mécanique, vivant ainsi l’expérience à distance.