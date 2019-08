MYSTERE Cette vidéo, déjà visionnée plus de 8 millions de fois, divise le Web depuis quelques jours

C’est une illusion d’optique qui affole le Web et divise les internautes. Daniel Quintana, chercheur à l’université d’Oslo en Norvège, a posté cette semaine sur Twitter une vidéo dans laquelle on le voit caresser un animal au pelage noir. « Les lapins adorent se faire caresser le nez », est-il également écrit en légende de cette vidéo, déjà visionnée plus de 8 millions de fois.

Il n’en fallait pas plus pour semer la confusion auprès des internautes. Certains ont cru reconnaître sur les images le nez d’un lapin que l’on caresse, quand d’autres y ont vu l’arrière de la tête d’ un corbeau.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP — Dan Quintana (@dsquintana) August 18, 2019

Un corbeau baptisé Mischief

Le chercheur a en fait créé une illusion d’optique laissant penser qu’il s’agissait d’un lapin. Mais il s’agit bien d’un corbeau ! Dan Quintana a écrit jeudi un article sur le sujet, dans lequel il explique qu’il s’agit effectivement d’un oiseau. « Cela pouvait notamment se deviner à la membrane nictitante [une troisième paupière] translucide qui balaie l’œil horizontalement », a-t-il expliqué.

Le chercheur a même réussi à identifier l’animal. Il s’agit d’un corbeau âgé de 18 ans, baptisé Mischief, qui réside dans le Missouri (Etats-Unis), au sanctuaire mondial des oiseaux de Valley Park. Paige Davis, responsable du dressage au sanctuaire, a affirmé que l’oiseau était déjà célèbre. « Ses vidéos ont fait des millions de vues », a-t-elle déclaré. « Il recycle même des canettes et des bouteilles (…), ses talents sont infinis ».