« FogCam » : La plus vieille webcam du monde va cesser sa diffusion fin août

Elle va tirer sa révérence après vingt-cinq ans de bons et loyaux services. Fogcam, la plus ancienne webcam encore en service dans le monde, va arrêter de diffuser ses images aux internautes le 30 août prochain.

Elle avait été installée en 1994 par deux étudiants américains au sein de l’université d’Etat de San Francisco, en Californie, rapporte Numerama ce mercredi. La décision de mettre fin à la retransmission a été annoncée sur Twitter par ses propres créateurs.

After 25 years, Fogcam is shutting down forever at the end of August. Webdog & Danno thank our viewers and San Francisco State University for their support over the years.



The Internet has changed a lot since 1994, but Fogcam will always have a special place in its history.