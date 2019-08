JEUX VIDEO Un programmeur s’est amusé à retirer à Mario son plus célèbre attribut

On découvre Mario sans sa moustache grâce ou à cause d'un mod sur Super Mario Odyssey. — Capture d'écran YouTube / ProsafiaGaming

Retirer sa moustache à Mario : un moddeur sans scrupule a osé. Ce crime de lèse-majesté a été réalisé par un certain M & M qui s’est amusé à modifier le jeu Super Mario Odyssey, sur Nintendo Switch.

Le résultat a été posté sur YouTube le 11 août, rapporte Numerama. Les fans qui ne supportent pas qu’on touche à leur icône feraient mieux de ne pas visionner cette vidéo intitulée « What happens when Mario shaves ? » (« Que se passe-t-il quand Mario se rase ? »).

Téléchargeable gratuitement

Elle montre le célèbre plombier s’asseoir sur une sorte de trône puis un rasoir apparaît et s’approche de sa moustache. L’écran devient alors noir et après quelques secondes, Mario surgit mais cette fois sans sa mythique moustache.

Ce mod, plutôt réussi, est téléchargeable gratuitement sur le site Gamebanana​. Ames sensibles s’abstenir.