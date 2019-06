«Zelda: Breath of the Wild 2» — Nintendo

Cette année, Nintendo ne nous a pas déçus à l’E3. A l’occasion de l’un de ses habituels « Nintendo Direct », séquence pré-enregistrée pour annoncer ses nouveautés, le Japonais a dévoilé une série de pépites qui devraient convaincre les acheteurs de Switch de ne pas abandonner leur console hybride, voire même convaincre ceux qui n’avaient pas encore sauté le pas.

Une suite pour « The Legend of Zelda : Breath of the Wild »

L’annonce est arrivée à la toute fin, sous la forme d’un teaser de quelques secondes de cinématique. L’équipe supervisée par le producteur Eiji Aonuma s’est remise au travail et planche sur une suite à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, sorti en 2017. Peu d’informations sur le contenu, ni sur la date de sortie : le jeu est juste annoncé « en développement ».

Le remake de « Zelda : Link’s Awakening » sortira en septembre

La version remise au goût du jour de Zelda : Link’s Awakening, annoncée en février, sera un excellent moyen d’attendre BotW 2, mais surtout de (re) découvrir le 4e épisode de la série, sorti en 1993 sur Game Boy. Il est annoncé pour le 20 septembre et intégrera en plus de l’aventure une sorte « d’éditeur de donjons ».

La collection « Secret of Mana » enfin disponible et un remake dans les tuyaux

La chronologie de la série, et de ses sorties internationales, est aussi tortueuse que les racines de l’arbre Mana, mais au moins elle sera jouable dans le monde entier ! Nintendo a annoncé que la compilation Collection of Mana, sortie au Japon en 2017, est – déjà – disponible en version traduite (sur le eShop). Elle regroupe les jeux Seiken Densetsu 1, 2 et 3, dont le premier est sorti en Europe sous le nom de Mystic Quest, le second est devenu le mythique Secret of Mana, et le troisième n’avait jamais passé les frontières du Japon. En plus de cette version d’époque enfin jouable, le troisième opus fera l’objet d’un remake en 3D sur Switch baptisé Trials of Mana, prévu pour début 2020.

Et aussi… « Luigi’s Mansion 3 » d’ici la fin de l’année

« Animal Crossing : New Horizons » repoussé à mars 2020

« Pokémon Epée » et « Bouclier » le 15 novembre

« The Witcher 3 » porté sur Switch ! ?

« Fire Emblem : Three Houses » pour le 26 juillet 2019

« Dragon Quest XI » (septembre) et « Dragon Quest Builders 2 » (juillet)

« Resident Evil » 5 et 6 dispos à l’automne sur Switch





Le Nintendo Direct intégral est disponible ici.