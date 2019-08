Jeffrey Epstein a été retrouvé samedi « inanimé dans sa cellule » — Uma Sanghvi/AP/SIPA

Le suicide présumé du financier et figure de la jet-set américaine Jeffrey Epstein, accusé d’agressions sexuelles sur mineures, a causé la stupeur aux Etats-Unis. Plusieurs personnalités politiques ont émis publiquement des interrogations sur les conditions de sa mort, alimentant ainsi de nombreuses théories du complot.

Quelques heures après son décès, le mot-clé #EpsteinMurder (« assassinat d’Epstein ») est devenu viral sur les réseaux sociaux. Si certains n’ont pas hésité à s’interroger sur le fait de savoir à qui profiterait sa mort, beaucoup ont exprimé leur scepticisme devant un tel dénouement, la prison fédérale de Manhattan étant considérée comme l’une des plus sûres des Etats-Unis.

Trump alimente lui aussi les théories du complot

« Mort de suicide alors qu’il est surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? Ouais, d’accord ! Comment cela arrive ? », a notamment écrit sur Twitter Terrence K. Williams, un commentateur et humoriste conservateur.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX — Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019

Le sénateur républicain de Floride Rick Scott a également soulevé la possibilité que la mort de Jeffrey Epstein soit liée à des gestes criminels. Le républicain Rudy Giuliani a lui aussi fait part de ses interrogations samedi. « Qui surveillait ? Que montre la caméra ?…. Suivez les motifs », a écrit l’ex-maire de New York sur Twitter.

The victims of Epstein’s heinous actions deserved an opportunity for justice. Today, that opportunity was denied. The Federal Bureau of Prisons must provide answers on what systemic failures of the MCC Manhattan or criminal acts allowed this coward to deny justice to his victims. — Rick Scott (@SenRickScott) August 10, 2019

What does the word watch mean in the phrase suicide

Watch? Who was watching? What does camera show? It is inconceivable Epstein could have hung himself if there was a suicide Watch? Follow the motives. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) August 10, 2019

Donald Trump a lui-même nourri les doutes en retweetant plusieurs posts reliant l’ancien président Bill Clinton à la mort de Jeffrey Epstein. Le président a notamment repartagé un post invoquant « des documents révélés hier [vendredi] sur le fait que des démocrates influents, y compris Bill Clinton, ont participé à des séjours sur « l’île de la pédophilie » de Jeffrey Epstein », rapporte The Daily Beast.

BREAKING: Documents were unsealed yesterday revealing that top Democrats, including Bill Clinton, took private trips to Jeffrey Epstein’s “pedophilia island” — BNL NEWS (@BreakingNLive) August 10, 2019

A l’instar des personnalités politiques, de très nombreux internautes ont émis à leur tour de nombreuses hypothèses sur la mort du financier, expliquant que son suicide pourrait être en réalité « un meurtre destiné à protéger des personnalités pouvant être mises en cause lors du procès » qui devait se tenir, ou bien encore, qu’il ne serait en réalité tout simplement pas mort.

Évidemment l’épisode #Epstein rebondit dans la complosphere #Qanon. Avec cette version (il y en a d’autres) : Epstein n’est pas mort. pic.twitter.com/xbdxM8j08b — Tristan Mendès France (@tristanmf) August 10, 2019

Le financier de 66 ans, accusé de multiples agressions sexuelles sur des mineures, a été retrouvé samedi « inanimé dans sa cellule » vers 6h30. Le ministre américain de la Justice s’est déclaré « effaré » par cet « apparent suicide », qui soulève selon lui « de graves questions auxquelles il faut répondre ». Il a annoncé l’ouverture d’une enquête du ministère, en plus de celle du FBI.