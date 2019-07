Un drone qui lance des feux d'artifice sur des passants, la nuit. La scène a de quoi frapper l’imagination. La vidéo de cette séquence est devenue virale en ce début de semaine sur Twitter et Reddit.

« Un type qui s’énerve contre les feux d’artifice bruyants de ses voisins et décide que la réponse appropriée est de leur tirer dessus des feux d’artifice (des missiles) avec son propre drone est une chose les plus cyber punks auxquelles je peux penser », écrit ainsi un chercheur américain sur Twitter, en partageant la vidéo.

Some random dude getting pissed at his neighbors loud fireworks and deciding the appropriate response is to shoot fireworks (missiles) at them with his personal drone is one of the most cyberpunk things I can think of



