Le jeu «Harry Potter: Wizard Unite» est disponible en France

Le jeu "Harry Potter : Wizards Unite" permet d'explorer nos environs à la recherches d'objets ou de créatures magiques égarées. — Niantic

Le jeu Harry Potter : Wizards Unite, développé par Warner Bros. Games en partenariat avec Niantic, le studio créateur de Pokémon Go, est disponible depuis le 22 juin en France.

Le but est de retrouver des objets magiques disséminés partout dans le monde.

La trame du jeu s’appuie sur un élément important de l’univers d’Harry Potter, le Secret magique.

Le monde magique est tout autour de nous, et il suffit désormais d’un smartphone pour en faire partie. Le jeu Harry Potter : Wizards Unite, développé par Warner Bros. Games en partenariat avec Niantic, le studio créateur de Pokémon Go, est disponible depuis le 22 juin en France. Si le fonctionnement est similaire à celui du jeu phare de l'été 2016, le but n’est désormais plus d’attraper des Pokémons, mais de retrouver des objets magiques disséminés partout dans le monde.

La trame du jeu, déjà annoncée dans une bande-annonce dévoilée le 14 mai s’appuie sur un élément important de l’univers d’Harry Potter, le Secret magique. Le monde magique est invisible aux yeux des Moldus, selon une convention internationale datant de plusieurs siècles. Dans Harry Potter : Wizards Unite, le joueur, jeune recrue du Groupe d’intervention du statut du secret magique, a pour but de « récupérer la magie qui s’est répandue à travers le monde des Moldus » après une « Calamité ».

Dans - Niantic

Concrètement, il faut donc explorer ses environs pour attraper des « Retrouvables », les artéfacts magiques dispersés autour de nous, mais aussi pour se confronter à diverses créatures magiques avant que les Moldus ne s’aperçoivent de leur présence. « Les joueurs pourront apprendre des sorts, explorer leur quartier et leur ville, afin de découvrir et combattre des bêtes légendaires et s’associer à d’autres pour défaire de puissants ennemis », avait précisé Niantic.

Un jeu plus coopératif que compétitif

Comme Pokémon Go, le jeu utilise la plateforme à échelle mondiale de Niantic, et combine un mode de jeu géolocalisé et des fonctions de réalité augmentée. Mais il y a quelques différences entre les deux jeux. Là où Pokémon Go permettait simplement de récolter des Pokémons et d’affronter d’autres joueurs, Harry Potter : Wizard Unite est annoncé comme un jeu plus coopératif que compétitif.

Il semble aussi plus ancré dans l’univers créé par J.K. Rowling. Comme l'expliquent nos confrères du Monde, le joueur est confronté à des scènes tirées des œuvres originales. Par ailleurs, il n’est pas questions de se contenter de tapoter son écran : il faut reproduire correctement les sorts pour pouvoir les lancer. Les joueurs peuvent également préparer des potions et apprendre de nouveaux sorts au fur et à mesure de leur parcours.

The worldwide rollout of Harry Potter: Wizards Unite continues! Check out our blog for the full list of additional countries where you can now download the game. https://t.co/wwLDhmZCMG #WizardsUnite pic.twitter.com/ELt0InqUDc — Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) June 22, 2019

La version bêta de Harry Potter : Wizards Unite était disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis le 1er mai. Le jeu a été lancé le 21 juin dans ces deux pays, ainsi qu’aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, avant d’être déployé peu à peu dans le monde le lendemain, et notamment France, en Belgique et en Suisse.