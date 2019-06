Quatre nouveaux livres sur l'univers d'Harry Potter sortiront cet été

Les deux premiers tomes seront disponibles en E-boo dès le 27 juin. — Pottermore

Cette semaine, J.K. Rowling a annoncé la grande nouvelle sur son site Pottermore. Quatre livres au format numérique sortiront donc très prochainement. Attention, on vous voit déjà fantasmer sur la suite des aventures du sorcier… Les livres seront les manuels des matières enseignées par l’école de magie Poudlard. L’auteure promet de retrouver «tout le folklore» de la saga. Mais mais mais…

Attention, déception : ils ne sont pas écrits par la romancière multimillionnaire…

Apprendre les sortilèges contre les forces du mal

Deux tomes sortiront donc le jeudi 27 juin : un dédié « aux sortilèges et à la défense contre les forces du mal », le second « aux potions et à la botanique ». Quant aux deux autres volets, pas de date précise communiquée, ils seront publiés un peu plus tard. « Stay tuned ! » demande J.K. Rowling. Ils porteront sur « les soins prodigués aux créatures magiques », l’autre aux « divinations et à l’astronomie ».

Ces courts e-books seront disponibles en français, en allemand et en italien.