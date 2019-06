Le drapeau américain (illustration). — Pixabay / Capri23auto

C’est une nouvelle directive mise en place par l’administration Trump. Lors d’une demande de visa pour les Etats-Unis, y compris touristique, il est désormais obligatoire depuis vendredi de renseigner l’ensemble de ses comptes sur les réseaux sociaux, indique le journal The Hill.

Vos comptes Facebook, Twitter, Instagram et autres n’auront donc plus de secret pour l’administration Trump. Les demandeurs de visa devront ainsi fournir leur nom d’utilisateur sur chaque réseau social, et ainsi renoncer à l’anonymat en ligne. Le département d’État américain exige également tous les numéros de téléphone et adresses électroniques utilisés au cours des cinq dernières années.

La sécurité nationale, une « priorité absolue »

Cette nouvelle mesure, qui avait été proposée en mars 2018, devrait toucher les quelque 15 millions de personnes qui font une demande de visa pour entrer sur le territoire américain chaque année.

« La sécurité nationale est notre priorité absolue lors de l’attribution des visas, et tous les voyageurs et les immigrants qui souhaitent se rendre aux États-Unis font l’objet d’un contrôle de sécurité approfondi », a précisé le département d’Etat américain. « Nous travaillons constamment à trouver des mécanismes pour améliorer nos processus de vérification afin de protéger les citoyens américains, tout en encourageant les voyages légitimes vers les Etats-Unis ».

Pas d’obligation pour les Français

Il sera également possible de cocher une case déclarant ne détenir aucun compte sur les réseaux sociaux​. L’administration prévient cependant, pour ceux qui seraient tentés de cacher leur vie numérique, qu’un mensonge pourrait avoir « de sérieuses conséquences ».

Les voyageurs français à destination des États-Unis ne sont pour l’instant pas concernés par cette nouvelle mesure. Pour entrer sur le territoire américain, seule une autorisation électronique (Esta) est nécessaire. Un formulaire de renseignements liés aux réseaux sociaux est proposé en ligne, sur le site officiel du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, mais reste pour l’instant optionnel.