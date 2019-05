Google​ a annoncé ce mercredi avoir découvert une faille dans certaines de ses clés de sécurité Titan Bluetooth justement destinées à éviter les piratages ou les vols de données. Les modèles à connexion USB ne sont cependant pas visés par le problème, a précisé la firme californienne sur son blog officiel. Mais les dispositifs au dos desquels figure l’inscription T1 ou T2 sont potentiellement concernés. L’entreprise procède à leur rappel et à leur remplacement gratuit aux Etats-Unis.

