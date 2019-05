Une porte d'accès au darkweb démantelée, deux Israéliens arrêtés

COUP DE FILET Ils auraient perçu 15 millions de dollars de commissions pour les achats de biens illicites effectués à l’aide de leur site: fentanyl et autres drogues opiacées, logiciels de piratage ou cartes de crédit volées

Nouveau coup de filet sur le darknet : les enquêteurs américains ont annoncé mercredi l’arrestation de deux Israéliens accusés de diriger l’un des plus gros sites d’accès au darkweb et aux produits illicites qui y sont vendus.

Tal Prihar, 37 ans, a été arrêté lundi à Paris, tandis que Michael Phan, 34 ans, a été interpellé le même jour en Israël, suite à une enquête internationale, a indiqué Scott Brady, procureur fédéral de Pittsburgh, en Pennsylvanie, lors d’une conférence de presse.

Ils sont accusés de blanchiment d’argent, après avoir co-dirigé depuis octobre 2013 le site DeepDotWeb (DDW) et perçu quelque 15 millions de dollars de commissions pour les achats de biens illicites effectués à l’aide de leur site. Parmi les biens acquis via DDW : fentanyl et autres drogues opiacées, logiciels de piratage, ou cartes de crédit volées.

« L’opération la plus perturbatrice du darknet à ce jour »

En démantelant le site et en arrêtant ses deux propriétaires présumés, les enquêteurs américains estiment avoir réalisé « l’opération la plus perturbatrice pour le fonctionnement du darknet à ce jour », car « elle est la première à s’attaquer à l’infrastructure sur laquelle s’appuie le darknet. »

DDW était à la fois une porte d’entrée et un centre d’informations sur le darkweb, a expliqué Scott Brady. « Il fournissait non seulement des liens vers des sites de vente illégaux, mais aussi des tutoriels pour les gens encore novices » qui voulaient apprendre comment conduire des transactions illégales.

Les commissions, versées en bitcoin sur chaque transaction réalisée grâce aux liens référencés par DDW, allaient alimenter des comptes bancaires et en bitcoin que les deux Israéliens contrôlaient via des sociétés-écran. DDW permettait notamment d’accéder à de grands sites de ventes en ligne du darkweb, comme AlphaBay Market, saisi par la justice en 2017, ou Wall Street Market, la plateforme qui proposait drogues, faux documents ou logiciels malveillants dont la fermeture a été annoncée par la justice allemande vendredi.

Des centaines de millions de dollars de transactions

DDW a ainsi servi de point d’entrée à « des centaines de milliers d’utilisateurs de points de vente du darknet », qui ont pu effectuer grâce à lui des centaines de millions de dollars de transactions, selon la justice américaine.

Le démantèlement de DDW et l’arrestation des deux Israéliens ont été rendus possibles par une enquête réalisée en coopération avec les autorités israéliennes, brésiliennes, allemandes, néerlandaises et françaises, s’est félicité Richard Downing, un responsable du ministère fédéral de la Justice présent au point presse. « Le problème (du darkweb) est international et les solutions sont transnationales », a-t-il souligné.