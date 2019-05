L'édition 2016 du Petit Larousse illustré. — E.FEFERBERG / AFP

Quels mots ont-ils fait leur entrée dans le dictionnaire cette année ? Locavorisme, ubériser et survivalisme font partie des néologismes à apparaître dans le Petit Larousse illustré 2020, à paraître le 21 mai prochain, selon L’Express.

Les équipes du célèbre dico ont jeté leur dévolu sur 150 nouveaux termes, après avoir décortiqué quelque milliers de nouveaux noms communs.

Inquiétudes écologiques

Voici un aperçu de ce qui nous attend dans la prochaine édition du Petit Larousse : Bioplastique, Dédiésélisation, Adulescence, Antispécisme, Locavorisme, Sentience, Cryptomonnaie, Smicardisation, Slasheur, Bore-out, Bigorexie, Inclusif, Darknet, Fachosphère…

Ça donne une vague idée du monde dans lequel on vit et des préoccupations de notre époque. Beaucoup de tech et pas mal d’inquiétudes écologiques.