Le t-shirt a finalement été retiré de la plate-forme de Zalando. — Capture d'écran Zalando

« Vous êtes juste nuls ! », « plus aucune limite » ou encore « cela me laisse sans voix »… De nombreux internautes ont été indignés ce samedi matin par la mise en vente d’un tee-shirt « montrant un Noir en train de se noyer » sur le site de mode en ligne Zalando, indique le site suisse «20 Minuten».

« This t-shirt celebrates the simple joys of the natural world » (« ce tee-shirt célèbre les joies simples d’un monde naturel ») est-il inscrit en descriptif du produit, fabriqué par une enseigne danoise, et vendu au prix de 65 francs suisses (environ 57 euros).

Des excuses de Zalando

Mais pour de nombreux internautes, le motif de ce tee-shirt représente bel et bien la main d’un Noir en train de couler, « d’un migrant en pleine noyade ». « Je trouve que c’est vraiment dégoûtant », a condamné la présidente du comité directeur de la Jeunesse socialiste suisse, Tamara Funiciello.

Face aux critiques et aux protestations, le géant européen de la mode en ligne a retiré le produit de son site Internet. « Nous nous excusons pour toute interprétation erronée », a déclaré une porte-parole du groupe, évoquant un acte « involontaire ». « L’imprimé sur le tee-shirt n’est pas lié à la crise actuelle. Le motif peut être considéré comme un commentaire sur le réchauffement de la planète et l’accélération de l’élévation du niveau de la mer », a également expliqué Zalando à « 20 Minuten ».