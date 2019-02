Gucci a annoncé jeudi avoir retiré de la vente un pull noir au col montant orné d’une grosse bouche rouge. Ce retrait fait suite à un début de polémique sur les réseaux sociaux où certains internautes ont accusé la marque italienne de racisme.

Le long col du pull en question, noir, remonte jusqu’au milieu du visage et une bouche ornée de grosses lèvres rouges est découpée dans le tissu.

Certains internautes y ont vu mercredi une référence au «blackface», soit une représentation caricaturale et raciste des personnes noires. « Gucci présente ses excuses pour l’offense causée » par ce pull. « Nous confirmons que le produit a été immédiatement retiré de tous nos magasins et de notre site en ligne », a écrit dans la nuit de mercredi à jeudi sur son compte Twitter la griffe appartenant au groupe français Kering.

Gucci réaffirme que la « diversité est une valeur fondamentale » et estime que cet « incident » est une « leçon » donnée « à son équipe et au-delà ».

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs