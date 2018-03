Lille: «La Nuit des noirs» aura bien lieu, en marge du carnaval de Dunkerque

Hommes qui se deguisent en noirs "zoulous" au carnaval de Dunkerque. Une tradition tres ancienne. Dunkerque. Archives.//ALCALAYSARAH_1047.1633/Credit:Sarah ALCALAY/SIPA/1712221222 — SIPA

C’est une soirée privée qui se tient en marge du carnaval de Dunkerque. « La Nuit des noirs » qui avait suscité une polémique en décembre autour du phénomène du blackface, aura bien lieu, samedi.

Le conseil représentatif des associations noires (CRAN) et l’Alliance noire citoyenne (ANC) avaient tenté de faire interdire cette soirée en déposant un recours auprès du tribunal administratif (TA) de Lille. Ce dernier a annoncé, ce vendredi, dans un communiqué, que le juge des référés avait rejeté ce recours.

« De nature à choquer »

Dans le cadre des festivités du carnaval de Dunkerque, des bals sont régulièrement organisés par des associations ou des groupes indépendants. Un de ces bals, intitulé « La nuit des noirs », donne lieu à des déguisements en personnages de couleur noire.

« Après avoir vainement demandé au maire de Dunkerque, aux organisateurs et au ministre de l’Intérieur de modifier le thème de cette soirée, le CRAN et l’ANC avaient saisi le juge des référés pour enjoindre, d’une part, au sous-préfet de Dunkerque de faire cesser le trouble à l’ordre public résultant de cette soirée et, d’autre part, aux organisateurs de modifier le thème de cette soirée », souligne le TA dans son communiqué.

Le juge des référés estime que l’organisation de cette soirée « est de nature à choquer ». Toutefois, il considère qu’il n’y a pas lieu de l’interdire « dès lors qu’elle s’inscrit dans le contexte burlesque général des festivités » et « qu’il n’y pas de justifications de risques de commission d’infractions à caractère racial et de troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter ».