Shitstorm (littéralement « tempête de merde ») sur Twitter, raids numériques lancés par le forum 18-25 de jeuxvideo.com… Le cyber-harcèlement est une réalité qui fait de plus en plus de victimes sur Internet : lycéens, féministes, journalistes, cyclistes activistes, membres de la communauté LGBT… Le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, adopté en août par le Parlement, renforce les sanctions contre les auteurs de cyber-harcèlement.

Alors que le phénomène se propage à l’échelle mondiale, 20 Minutes a souhaité explorer toutes les formes de violences en ligne qui, parfois, détruisent des vies. Tous les lundis depuis le mois de septembre, notre série d’articles Pris pour cible illustre, à l’aide d’un témoignage, une expression du cyber-harcèlement.

Et vous ? Avez-vous été la cible de violences en ligne ? Comment avez-vous surmonté cette épreuve ? Avez-vous contacté la plateforme Pharos, mise en place par le ministère de l’intérieur en 2009 et qui permet de signaler des agissements délictueux repérés sur le Web ?

>> Vous pouvez témoigner en envoyant un mail à prispourcible@20minutes.fr.

L.B.