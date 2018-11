VIDEO. Un ourson, tentant désespérément de rejoindre sa mère, émeut les internautes

Les images ont été visionnées plus de 15 millions de fois sur les réseaux sociaux. Une vidéo, mettant en scène un jeune ourson luttant pour retrouver sa mère au sommet d’une montagne, a littéralement captivé les internautes. Mise en ligne il y a quelques mois par ViralHog, mais repartagée ce samedi par Ziya Tong, une animatrice canadienne de la chaîne Discovery Channel, la vidéo a été tournée en juin dans la région de Magadan en Russie.

On y voit un petit ourson en grande difficulté, glissant toujours plus bas, mais reprenant inlassablement son escalade. L’histoire se finit heureusement bien puisque l’ourson parvient finalement à se frayer un chemin sur la neige, malgré une pente très très raide.

Mais ce qui a particulièrement interpellé et choqué les internautes, c’est la manière dont ces images ont été tournées. Selon eux, c’est le drone, équipé d’une caméra, qui aurait effrayé la maman ourse et son petit en volant trop près d’eux. « S’il vous plaît retirez cette vidéo. L’opérateur vidéo a harcelé et mis en danger la vie de ces ours. La vraie leçon, ici est de garantir le respect de la faune et de la distance », a dénoncé sur Twitter la biologiste Jacquelyn Gill, de l’université du Maine.

« Le petit était terrifié à l’idée de s’éloigner d’un drone qui le poursuivait et la mère était tiraillée entre la peur pour sa sécurité et celle de son petit. Stressés de la même manière que les êtres humains sont stressés par des situations traumatiques », a tweeté un autre internaute.

