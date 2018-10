Twitter pourrait supprimer le bouton «j’aime» pour créer un climat plus sain

Twitter va supprimer le bouton like pour améliorer la qualité du débat, selon The Telegraph ce lundi. Le fondateur du réseau social Jack Dorsey aurait expliqué la semaine dernière lors d’un événement qu’il n’aimait pas ce bouton en forme de cœur et qu’il s’en séparerait « bientôt ».

La fonctionnalité est apparue en 2015 pour remplacer « favoris », un bouton en forme d’étoile qui permettait aux utilisateurs de retrouver les tweets et les lire plus tard. Les boutons du type « like » pour exprimer un jugement positif sont devenus incontournables depuis l’introduction de cette fonctionnalité sur Facebook.

Sa suppression accompagnerait l’effort de Twitter de créer un climat de débat plus sain sur la plateforme, rapporte The Telegraph. « Nous avons un gros bouton like en forme de cœur et nous incitons les gens à vouloir que ça monte, a expliqué Dorsey. Est-ce une bonne chose ? Plutôt que de participer au débat de manière plus saine ? Comment pouvons-nous encourager une conversation plus saine ? ».

Selon Twitter, le sujet est encore en réflexion. Aucune décision n’a été prise concernant le bouton j’aime. Que tout le monde se rassure.

As we've been saying for a while, we are rethinking everything about the service to ensure we are incentivizing healthy conversation, that includes the like button. We are in the early stages of the work and have no plans to share right now. https://t.co/k5uPe5j4CW