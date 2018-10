Les internautes se mettent du vernis à ongles en soutien à un petit garçon victime de moqueries

« Voici mon fils, Sam. Il a 5 ans. Et aujourd’hui, il a appris à quel point la #ToxicMasculinity (virilité abusive) est dégueulasse et nocive. » Sur Twitter, un papa a poussé un coup de gueule, après que son fils a été moqué toute une journée, sans relâche, par ses camarades pour avoir mis du vernis à ongles.

Dans un long thread, celui-ci explique que Sam est une petite « terreur bruyante, toujours sale, qui aime le sport, les camions », mais également les choses dites « de fille ». « Il aime que ses ongles soient vernis de couleurs vives parce qu’il trouve cela "beau". » C’est pour cette raison et parce que Sam « n’a aucune raison de penser que le vernis c’est pour les filles, ni que quiconque aurait un problème avec ses beaux ongles », qu’il a souhaité en porter à l’école.

This is my son, Sam. He’s 5. And today he learned how shitty and harmful #ToxicMasculinity is. My rage meter is spiking right now so excuse me if this is a little raw but there are some things I want to say about BS #gender norms (a thread) pic.twitter.com/NtoE2VHKsU