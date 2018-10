Comparée à «La Liberté guidant le peuple», la photo d’un manifestant à Gaza devient virale

— ISA HARSIN/SIPA

Fronde à la main, un Palestinien brandit le drapeau de son pays lors d’une manifestation contre le blocus de Gaza par Israël. La scène a été immortalisée par Mustafa Hassona, photographe de l’agence de presse turque Anatolie. Cette dernière a été rapidement partagée sur les réseaux, les internautes la comparant au tableau de Delacroix, « La Liberté guidant le peuple ».

Cette étonnante photo prise à #Gaza par Mustafa Hassona de l'agence Anadolu n'est pas sans rappeler un certain Eugène Delacroix.



Le symbole est puissant mais la réalité l'est encore plus. "Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens", disait Nelson Mandela. pic.twitter.com/f8IZzXfOIA — Claude El Khal (@claudeelkhal) October 25, 2018

Left: Gazan protesting Israel's blockade | 📸 Mustafa Hassona

Right: La Liberté guidant le peuple | 🎨 Eugène Delacroix



Check out the story from @AJENews: https://t.co/A4raPwqQ1l pic.twitter.com/AzQEiv54oi — Rob Maguire (@RobMaguire) October 26, 2018

« Je participe à des manifestations chaque semaine, parfois plus. Je ne savais même pas qu’il y avait un photographe près de moi », a-t-il confié à Al Jazeera. « J’ai été surpris que cette photo de moi soit devenue virale », a-t-il confié à Al Jazeera. A’ed Abu Amro, ce jeune manifestant de 20 ans assure qu’il participe toujours à ces manifestations avec son drapeau. « Mes amis se moquent de moi en disant qu’il est plus facile de lancer des pierres sans tenir un drapeau de l’autre main, mais je me suis habitué, a-t-il déclaré à la chaîne. Si je me fais tuer, je veux être enveloppé dans le même drapeau. »