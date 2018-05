Marlène Schiappa donne une leçon de grammaire aux Insoumis et se fait reprendre par une linguiste

BONNET D'ANE A l’occasion de la « Fête à Macron » organisée ce samedi, la Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes a voulu donner une petite leçon de grammaire sur Twitter. Elle n’aurait pas dû…

Ne s’improvise pas linguiste qui veut. En ce jour de la « Fête à Macron », lancée par François Ruffin, Marlène Schiappa a voulu donner une petite leçon de grammaire aux élus de la France Insoumise. Sur Twitter, elle s’est lancée dans une explication sur le bon emploi des prépositions « à » ou « de ».

« #LaFeteAMacron Au-delà du sujet, il est insupportable de voir cette tournure grammaticale promue par des élus ! « La fête DE Macron » eut été plus correct. Penser que les classes populaires ont besoin d’une langue française dégradée pour s’y reconnaître, c’est les mépriser. »

Quand Marlène Schiappa tente de donner une leçon de grammaire sur Twitter - Capture Twitter

Sauf que le tweet de la Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes a été repéré par @laelia_ve, aka Laélia Véron. L’agrégée de Lettres Modernes de la Sorbonne et diplômée de l’ENS de Lyon s’est permis de corriger Marlène Schiappa. Et ça fait un peu mal à l’ego.

La leçon du linguiste

« Deux contresens 1) Il y a une différence de sens importante entre « la fête de Macron » et « faire la fête à Macron », le 2e est l’antiphrase ironique du 1er. 2) Une tournure populaire n’est pas une « langue française dégradée ». On appelle ça l’usage. Cette tournure populaire est parfaitement attestée est recensée par les dictionnaires comme par exemple le TLF (Trésor de la Langue française, « Trésor » et pas « Dégradation ») »

La leçon de grammaire d'une agrégée de Lettres Modernes à Marlène Schiappa - Capture Twitter

Et au cas où Marlène aurait voulu se relever, la linguiste lui a asséné un dernier petit coup de règle sur les doigts en relevant une faute d’orthographe dans son tweet. « Par ailleurs, quitte à se prendre pour une pimbêche de la langue française, il manque un accent circonflexe à « eût été » (pour différencier le passé antérieur et le conditionnel passé). À ce jeu-là @MarleneSchiappa on se fait toujours doubler… »

Le coup de grâce de la linguiste à Marlène Schiappa - Capture Twitter

