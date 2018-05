10h32: Jean-Luc Mélenchon ouvre déjà les festivités

Ordre du jour du #5Mai.

Aujourd'hui, jour de soleil pour notre lutte ! La société va dire non au monde de Macron, des riches et des saccageurs de planète. Sourions, chantons, marchons, marchons ! La vie est à nous ! #StopMacron #FeteAMacron #LaFeteAMacron — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 5, 2018

Rendez-vous ce midi, place de l'Opéra, à Paris. La manifestation s'annonce «belle et festive», selon ses organisateurs et La France insoumise, qui comptent sur les quelque 2.000 policiers et gendarmes prévus sur le terrain pour empêcher les Black Blocs de venir gâcher la journée, comme le 1er mai.