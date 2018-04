Marlène Schiappa compare Brigitte Macron à Simone de Beauvoir

C. Ape.

COMPARAISON Listant des femmes qui symbolisent la France, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité hommes-femmes aurait cité Simone de Beauvoir et Brigitte Macron...

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes — LUDOVIC MARIN / AFP

C’est (visiblement) un beau roman d’amitié. Ce mercredi, le Canard enchaîné est revenu sur les liens qui unissent la Première dame Brigitte Macron et la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et hommes Marlène Schiappa.

Cette dernière, rapporte le palmipède, « présente au consulat de New York le 13 mars, a évoqué devant quelques-uns les femmes qui symbolisent la France : "Hier, Simone de Beauvoir, aujourd’hui Brigitte Macron" ».

La Une du 4 avril est à consulter ici :https://t.co/MljvDbSUzp — @canardenchaine (@canardenchaine) April 3, 2018

L’entourage de la membre du gouvernement a confirmé à Closer qu’elle avait été l’auteure de cette comparaison.

Et le Canard de souligner que « celle qui se décrit volontiers comme "hors des codes", portant ses cheveux lâchés, du vernis rouge et de grandes créoles, a su trouver les mots pour plaire à l’Élysée. Macron ? Il l’a bluffée "et depuis toujours" ».