VIDEO. Maroc: Des chiens errants abattus avant le passage de la FIFA?

MALTRAITANCE ANIMALE De nombreux internautes et étrangers résidant dans les environs d’Agadir témoignent d’opérations menées contre les chiens en liberté dans les environs…

Un chien abandonné. Illustration. — G. Broone - Sipa

Le Maroc, candidat à l'organisation de la Coupe du monde 2026, doit accueillir une délégation de la FIFA les 17 et 18 avril à Agadir.

Plusieurs témoins assurent, vidéos et photos à l'appui, que des hommes armés de fusil patrouillent depuis une semaine dans les rues des environs d'Agadir pour abattre les chiens errants.

Les autorités locales nient toute opération spécifique contre les animaux en liberté.

Le genre d’images déjà aperçues en Russie ces derniers mois, à l’approche de la Coupe du monde 2018 qui se tiendra dans le pays. Des chiens errants abattus par les autorités. Au Maroc​ depuis quelques jours, plusieurs témoins assurent que des raids ont lieu à Agadir et dans les environs pour traquer les chiens en liberté, alors que la ville berbère, située sur la côte, doit accueillir les 17 et 18 avril une commission d’inspection de la Fédération internationale de football (FIFA) dans le cadre de la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde 2026 de football.

Ces opérations auraient commencé le 5 avril. Le Huff Post Maroc rapporte des témoignages d’habitants et bénévoles d’associations de protection des animaux à Aourir, au nord d’Agadir, qui ont vu arriver des hommes armés de fusils et mandatés « par la wilaya » (échelon administratif local). Plusieurs médias marocains ont contacté les autorités locales ainsi que l’association « Le cœur sur la patte » qui travaille avec l’Etat sur le sujet des chiens errants, et aucune ne confirme la tenue d’opérations de ce type.

« Maintenant, ils tirent à vue et récupèrent les cadavres »

« Ce sont des particuliers qui ont partagé des photos et vidéos d’abattage de chiens sur les réseaux sociaux. Lorsque l’association, qui dispose d’une convention avec le Conseil communal d’Agadir, observera des pratiques pareilles, elle communiquera via son représentant les informations recueillies », a expliqué à La Dépêche l’avocat de l’asso de défense des animaux.

Pourtant les témoignages sont nombreux. 20 Minutes a pu discuter avec une Française résidente du village de Tamraght, à 15 kilomètres au nord d’Agadir. Les chiens en liberté y sont nombreux et appréciés des résidents : « Ils sont hyperdomestiqués, tout le monde connaît leurs noms, on fait des siestes avec eux, ils nous accompagnent à la plage, au restaurant, ils nous escortent le soir. »

Bref, à l’accoutumée, pas de problème avec les canidés. Pourtant, depuis le 5 avril, elle a elle-même vu ces raids d’hommes armés de fusils venus abattre des chiens dans les rues du village, chiens tatoués ou pas. « J’ai assisté à une capture par des pêcheurs du village qui ont traîné un chien sur plusieurs mètres dans un filet. Mais maintenant, ils tirent à vue et récupèrent les cadavres pour qu’on ne prenne pas de photos. Je n’ose même plus sortir le soir, c’est mal éclairé, ça peut tirer de n’importe où. Et les gens n’osent rien dire, sinon la police viendra sonner à leur porte », explique-t-elle.

Entre 40 et 50 chiens tués par nuit

La jeune femme rapporte également que « des témoins ont découvert un charnier, creusé à la pelleteuse aux abords de la plage d’Aourir », et que 40 à 50 bêtes seraient abattus par nuit depuis une semaine, afin qu’aucun chien errant ne soit aperçu lors du passage de la FIFA. Une pétition lancée il y a quelques mois sur change.org, intitulée « Stop au massacre des chiens errants », est en train prendre de l’ampleur depuis quelques jours, et a passé la barre des 15.000 signatures dans la nuit de vendredi à samedi.

Le Maroc met en place des campagnes régulières d’abattage des animaux errants, sans que cela change fondamentalement leur nombre, ni le risque de transmission de maladie, notamment la rage, qui fait une vingtaine de morts par an dans le pays. Comme dit en début d’article, on apprenait en janvier que la Russie avait lancé une campagne similaire d’éradication des animaux errants, chiens et chats, dans les onze villes qui accueilleront la prochaine Coupe du monde de football, au mois de juin.