Intelligence artificielle: Les annonces pleuvent, IBM va recruter 400 experts en France

Un salon sur le «big data» en Chine (illustration). — CHINE NOUVELLE/SIPA

Ça se bouscule. IBM va recruter 400 experts d’intelligence artificielle en France d’ici à deux ans, ont annoncé ce jeudi l’entreprise américaine et l’Elysée. La veille, Samsung avait annoncé l’ouverture prochaine de son 3e plus grand centre de recherche mondial sur l’IA.

« Une partie de ces ingénieurs, développeurs, chercheurs, data scientists (spécialistes de l’analyse des données) (…) s’installeront au sein du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay » dans l’Essonne, a précisé IBM dans un communiqué.

Faire de la France un leader

Selon IBM, qui emploie 7.500 personnes en France, les experts recrutés « se consacreront notamment au développement de la future génération de systèmes d’intelligence artificielle, en mettant l’accent sur la recherche sur les défis éthiques ». Ils s’attacheront également « à la conception et au développement de solutions mondiales d’intelligence artificielle d’aide à la décision, basées sur l’expertise humaine, incluant le calcul à haute performance au service de la recherche scientifique » et à la mise en œuvre de projets Watson, (l’intelligence artificielle d’IBM) « dans de multiples secteurs comme l’industrie, la santé, les services financiers, les télécommunications et la grande consommation ».

Emmanuel Macron a présenté jeudi au collège de France la stratégie pour que le pays devienne un leader de l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur ses chercheurs et ingénieurs spécialisés très recherchés par les grandes entreprises internationales. « Je souhaite que la France soit l’un des leaders de l’intelligence artificielle, nous en avons les moyens et nous allons en créer les conditions », a-t-il affirmé.

La révolution de l'Intelligence Artificielle est en train de se produire. Nous devons articuler la radicalité de choix technologique et la responsabilité de choix éthique. #AIforhumanity — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 29, 2018

La France en 8e position mondiale

Cette impulsion semble payer. Récemment, Facebook avait annoncé l’ouverture d’un centre en France, tout comme Google. Et jeudi la filiale de ce dernier, Deepmind, derrière le programme AlphaGo, a également officialisé l’ouverture d’un laboratoire à Paris piloté par Remi Munos.

Announcing our first #AI research lab in continental Europe, #DeepMindParis, and a return to France for Remi Munos / Nous annonçons notre premier laboratoire de recherche #AI en Europe continentale, DeepMind Paris, et le retour de Rémi Munos en France: https://t.co/ImX7ejUm7t pic.twitter.com/SLEdpggyGc — DeepMind (@DeepMindAI) March 29, 2018

En termes de publication en intelligence artificielle, la France se trouvait en 8e position mondiale sur la période 2011-2015, selon un rapport de Times Higher Education. La Chine est de loin la plus prolifique, devant les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Derrière, l’Allemagne, l’Inde, l’Espagne, la France, la Corée du Sud et l’Italie sont dans un mouchoir. Les laboratoires les plus influents restent cependant américains, avec le MIT en tête.