Nice: Cities Program, le site qui fait votre agenda en fonction de vos autres sorties (et de votre localisation)

Cities Program propose des événements à Nice, Monaco, Menton et Cannes grâce à un système de géolocalisation. — Cities Program

Une sortie au théâtre prévue ? Mais pas le temps de chercher où boire un verre avant le lever de rideau, où garer sa voiture ni où manger après la représentation. Grâce à un système de géolocalisation, le site Cities Program met en forme votre planning. Cet agenda en ligne trouve « les événements publics et éphémères » autour de la sortie initiale de l’internaute.

« La carte permet de trouver localement des activités, explique le fondateur du site, le Niçois Thomas Capiten. Vous cherchez un événement, on va faire des suggestions de dix activités dans un rayon de 300 mètres. » Une liste de restaurants, parkings et concerts.

« Créer un événement »

Et ce qui distingue Cities Program de tous ses autres concurrents, c’est « la diversité » de ses propositions. Et pour cause. « N’importe qui, à portée de clic, peut créer un événement. Et à chaque proposition, un euro est rémunéré. » Si la plateforme Web est gratuite pour les utilisateurs, elle devient payante pour les établissements souhaitant apparaître sur la carte.

>> A lire aussi : Ils créent l'application TimeNJoy, le Tinder des soirées

Déjà implanté à Nice, Menton, Monaco et Cannes, Cities Program envisage de créer des agendas géolocalisés jusqu’à Marseille d’ici la fin du mois de mai. Et jusqu’à Biarritz dès la fin de l’année.