Un ancien candidat France insoumise aux législatives se réjouit de la mort d’Arnaud Beltrame

POLEMIQUE Un ex-candidat FI dans le Calvados en juin 2017 a ironisé sur la mort du lieutenant-colonel, et le mouvement a tout de suite condamné ses propos…

Le logo de la France Insoumise — Arnaud Andrieu

« JE NE SUIS PAS GENDARME ». Ce samedi matin, après l’annonce de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame des suites de ses blessures dans l’attaque terroriste d’un supermarché à Trèbes (Aude), Stéphane Poussier, ex-candidat de la France insoumise à l’élection législative dans la 4e circonscription du Calvados, en juin 2017, a écrit une série de messages ironiques sur Twitter.

Capture d'écran du fil Twitter de Stéphane Poussier, ancien candidat FI dans le Calvados en 2017. - Twitter/@stephanpoussier

Ces tweets ont rapidement provoqué des réactions indignées sur le réseau social. Contacté par 20 Minutes, Stéphane Poussier n’a pas répondu. Alexis Corbière, député FI de Seine-Saint-Denis a expliqué au Huff Post être « en train d’établir le contact avec lui pour qu’il retire ses tweets, mais nos appels et messages restent pour le moment sans réponse » et que « la camarade qui était sa suppléante est sans nouvelle de lui depuis plus de deux mois ».

Des messages « abjects » selon la FI

Alexis Corbière dénonce des « messages abjects, ignobles », tandis que deux porte-parole de la France insoumise, Manuel Bompard et Djordje Kuzmanovic, ont rapidement réagi sur Twitter pour désolidariser leur mouvement de ces affirmations, qualifiées « d’abjects ».

Les propos honteux et abjects de @stephanpoussier n'ont rien à voir avec la France insoumise. Nous les condamnons fermement. — Manuel Bompard (@mbompard) March 24, 2018

Je suis en #Slovénie où j'apprends seulement les propos abjectes et méprisables de @stephanpoussier concernant la mort tragique du lieutenant-colonel Beltrame ce héros national.

Je présente mes excuses à sa famille et précise que ses propos ne sont pas ceux de la @FranceInsoumise — Djordje Kuzmanovic (@Vukuzman) March 24, 2018

Dans la matinée, sur France Info, le député FI Eric Coquerel avait souligné « l’héroïsme » du gendarme, soulignant qu’« on a besoin de s’incarner dans des valeurs positives et le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est une valeur positive ».

Au moment de sa campagne dans le Calvados (il est arrivé en cinquième position au premier tour avec un peu plus de 5 % des suffrages), Stéphane Poussier, habitant de Dives-sur-Mer, était présenté par Ouest-France comme « électricien du bâtiment, privé d’emploi, militant de longue date au Parti communiste, puis au NPA [Nouveau parti anticapitaliste] ». « J’ai rejoint le mouvement France insoumise en novembre 2016 », disait-il au quotidien régional.