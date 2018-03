La folle et fausse histoire du poney Babar, menacé par la boucherie, devenue virale

FAKE OFF Un site parodique a publié un article sur un poney menacé d'être envoyé à la boucherie. Le faux article a ensuite été repris comme étant une vraie info...

L'article original publié par le blog Le Journal News. — Capture d'écran Journal News et montage 20 Minutes

Le 8 mars, le Journal news, un site parodique peu connu, publie un article sur le poney Babar, qui risque d’être envoyé « au gérant d’une boucherie chevaline. »

L’article se veut humoristique, mais il est repris sur des pages qui le repartagent au premier degré.

Une pétition est même brièvement lancée pour sauver l’animal, qui n’existe pas.

Le 8 mars, le site satirique Le journal news publie sur sa page Facebook son dernier article : la fausse histoire du poney Babar, qui, oublié au Salon de l'Agriculture, « sera confié au gérant d'une boucherie chevaline si son propriétaire ne se manifeste pas. » La publication sur la page Facebook du blog est un carton : à ce jour, elle a été partagée plus de 3.100 fois, un excellent score pour une page qui ne compte qu'une cinquantaine de fans. Elle est accompagnée d'une photo qui, loin de montrer le poney Babar, a été prise par une Américaine, probablement lors d'une parade de Thanksgiving.

Avec un tel nombre de partages, le post a dépassé l'audience habituelle du site. Dans les commentaires, de nombreux internautes s'interrogent sur la véracité de l'information. Plusieurs semblent avoir été bernés. Pour débusquer la supercherie, il faut se rendre dans les mentions légales du site, où il est indiqué que le Journal news « est un blog personnel satirique. » Une seule mention, somme toute assez peu visible.

>> A lire aussi : Comment repérer une fake news ?

L'article poursuit sa route sur Facebook, partagé quelques heures plus tard sur une page plus importante, qui compte près de 20.000 fans. Cette page n'a pas de lien avec le site parodique. Là encore, le post est un succès et est partagé 2.400 fois.

Dans les commentaires, certains internautes soulignent que l'article « est une blague », mais les lecteurs qui s'indignent du sort réservé à l'animal sont plus nombreux.

Selon Facebook, le post a été partagé plus de 107.000 fois sur le réseau social, lui assurant une audience très importante.

Le post du journal satirique a été partagé plus de 100.000 fois sur Facebook depuis sa publication le 8 mars. - Capture d'écran Facebook

Le 9 mars, le lendemain de la publication originale par Le journal news, une internaute, alertée par le sort promis à l'animal, lance une pétition , intitulée « Sauvons le poney Babar abandonné au salon de l'Agriculture ! » et adressée à la directrice du salon de l'agriculture. Rapidement, l'internaute s'aperçoit de sa méprise et ferme la pétition, qui a quand même recueilli 364 signatures entre-temps.

Copié, collé et partagé

L'histoire du poney Babar ne s'arrête pas là : le 9 mars, le même jour où a été lancée la pétition, le faux article est reproduit dans son intégralité sur Le Top de l'Humour, un site qui mélange recettes, dictons, blagues et véritables infos. Un mélange qui peut prêter à confusion, d'autant plus que le Top de l'Humour donne simplement comme source de cet article « Le Journal news », sans préciser la nature parodique de ce site. Le Top de l'Humour va jusqu'à reprendre la même photo que le faux article originel.

Le nouvel article est ensuite publié simultanément sur troispagesFacebook, dont la plus importante compte un million d'abonnés. Au total, l'article sera partagé 3.000 fois grâce à ces trois pages.

Dans aucune des trois publications, il n'est précisé qu'il ne s'agissait pas d'une vraie info, mais d'un article à but parodique. Dans les commentaires, plusieurs internautes ne se laissent pas berner et font remarquer que la mésaventure du poney est bien peu probable. Il aura fallu à peine 24 heures pour que la publication du blog parodique fasse le tour de Facebook et soit reprise au premier degré par un site peu regardant.

>> Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info ? Réagissez dans les commentaires ou envoyez un mail à l’adresse contribution@20minutes.fr.

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fake news. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.