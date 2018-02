Patrick Balkany publie une étrange photo de sa police municipale (avant de la supprimer)

Sur le compte Instagram de Patrick Balkany. — Instagram/Patrick Balkany

« La police municipale de Levallois vous souhaite un bon weekend. » C’est Patrick Balkany himself qui l’assure, des membres des forces de l’ordre de la ville des Hauts-de-Seine veulent notre bonheur pour cette fin de semaine. Le maire depuis 2001 de la commune a posté une photo improbable sur Instagram samedi, où l’on voit neuf policiers prenant la pose tout sourire, leur arme à la main, façon équipe de paintball.

Dans le plus grand des calmes, les policiers de Patrick Balkany à Levallois posent et font joujou avec leur pitits revolvers tout beaux tout brillants pic.twitter.com/H1KBWgQvhD — Louis Witter (@LouisWitter) February 3, 2018

Sur les réseaux, l’image a beaucoup étonné. Patrick Balkany l’a finalement supprimée sans plus d’explications. Contacté par 20 Minutes, l'édile de Levallois-Perret explique qu'il s'agit d'une «vieille photo clin d'œil de la police municipale pour présenter ses vœux personnels au maire, diffusée par erreur de manipulation sur Instagram et retirée». On retiendra surtout ce policier, deuxième en partant de la droite au second rang, encore plus détendu que ses collègues.