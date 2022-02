La BMW i7 plus silencieuse que silencieuse

Sur les premiers clichés de l’i7 révélés par BMW, on peut voir un prototype camouflé dans un laboratoire où sont réalisés des tests acoustiques. En tant que vaisseau amiral électrique de BMW, ce nouveau modèle se doit bien sûr d’être le mieux insonorisé possible. Un véritable défi puisqu’en l’absence de mécanique thermique, tout bruit parasite est plus facilement perçu.

La BMW i7 en test dans un labo acoustique - DR

C’est pourquoi BMW met les bouchées doubles pour créer une voiture la plus silencieuse possible. Après avoir fait développer une sonorité électrique par le compositeur de musique de films Hans Zimmer, le constructeur travaille sur des innovations, comme les pneus disposant d’un absorbeur en mousse, un carénage complet sous la voiture, ou encore des rétroviseurs extrêmement aérodynamiques. La i7 devrait être présentée en même temps que la nouvelle Série 7, d’ici quelques mois.