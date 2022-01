Sony arrive sur le marché du véhicule électrique

En 2020, Sony avait présenté la Vision-S, une berline considérée comme un laboratoire roulant destiné à montrer ses innovations en matière de conduite autonome, et dont la commercialisation en tant que telle n’était pas envisagée. Il semble que la firme ait changé et son fusil d’épaule, puisqu’elle vient d’annoncer au salon Consumer Electronics Show ( CES) de Las Vegas qu’elle lancerait une nouvelle société appelée Sony Mobility Inc au printemps 2022, avec laquelle elle a l’intention d’envisager son entrée sur le marché des véhicules électriques.

Cette filiale exploitera les techniques d’intelligence artificielle, ainsi que la robotique. A l’occasion du CES, Sony a donc présenté un deuxième concept-car nommé Vision-S 02, un SUV 7 places basé sur la même plateforme que la berline. Disposant de deux moteurs développant 268 ch chacun, ce véhicule est du même gabarit que le Tesla Model Y.

Sony Vision-S 02 - DR

Dans son habitacle, il offre une expérience multimédia de grande qualité grâce au savoir-faire de Sony. Rien n’y manque, pas même les consoles de jeu Playstation !