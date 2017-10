Le Français a disputé son dernier match face à Pospisil après 15 ans au plus haut niveau...

Le Français Paul-Henri Mathieu a mis un terme à sa carrière, à 35 ans, sur une défaite en qualifications devant Vasek Pospisil (6-3, 6-4), dimanche, au Masters 1000 de Paris-Bercy. "PHM", désormais 265e joueur mondial après être grimpé à la 12e place du classement ATP en 2008, n'a pas fait le poids face au Canadien, classé 105e.

Il termine sa carrière avec quatre sacres, deux en 2002 à Lyon et Moscou, deux autres en 2007 à Gstaad et Casablanca. Mais le public français se souvient surtout de ce match décisif en finale de Coupe Davis 2002 face à la Russie, perdu en cinq sets alors que Mathieu menait deux sets à zéro et quatre jeux à deux dans la quatrième manche.

17 saisons pro, une 12ème pl. mondiale, 4 titres ATP, un inoubliable marathon v. Rafa à RG en 2006 & un ❤️ gros comme ça. MERCI @PHMofficiel — Maly Thomas (@Maly_Tweet) October 29, 2017

Quinze ans plus tard, dans cette même enceinte parisienne, le Strasbourgeois n'est pas parvenu à se hisser dans le tableau final du dernier tournoi de sa carrière, avalé par Pospisil en un peu plus d'une heure. Joueur de fond de court, Mathieu reste le dernier joueur à avoir battu Pete Sampras (au deuxième tour du Tournoi de Long Island en 2002) et le dernier à avoir battu Gustavo Kuerten (au premier tour à Roland-Garros en 2008).

J.L. avec AFP