Après sa victoire à Wimbledon, Roger Federer a pris une bonne vieille cuite

Que ça soit au niveau amateur ou chez les pros, c’est évidemment une habitude. Après une victoire, on arrose ça. Après quatre ans de disette à Wimbledon, imaginez l’état de Roger Federer au moment de fêter son succès à Londres. Le Suisse a remporté dimanche son huitième trophée sur l’herbe britannique, en battant Marin Cilic. Et visiblement, « Rodgeur » avait plus mal à la tête qu’aux jambes, ce matin.

Federer a en effet participé au traditionnel dîner des champions, aux côtés de la lauréate féminine, Garbiñe Muguruza, avant de retrouver une quarantaine d’amis et de proches dans un bar londonien. « J’ai la tête lourde », n’a pas caché le tennisman lors d’une conférence de presse lundi matin. « Je ne sais pas ce que j’ai fait la nuit dernière. Je pense avoir mélangé un peu trop d’alcools. »

La décima à Wimbledon, gagner les JO... Ces 8 choses qu'on aimerait voir Federer accomplir avant sa retraite https://t.co/pIOskpMOlW pic.twitter.com/jZhwkHlxrZ — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 17, 2017

Une gueule de bois rarissime pour le numéro 3 mondial, loin d’être un noceur. « Nous avons passé un bon moment », a-t-il ajouté. « Je suis allé au lit à 5h du matin et je ne me sentais pas au top quand je me suis réveillé. Je n’ai commencé à aller mieux qu’il y a une heure. » Sacré fêtard le Roger