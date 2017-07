WImbledon: Buckingham et la Reine en larmes, Andy Murray s'est fait sortir comme un malpropre

Le N.1 mondial et tenant du titre à Wimbledon Andy Murray, visiblement rattrapé par ses douleurs à la hanche droite, a chuté en quart de finale face à l’Américain Sam Querrey (28e) qui s’est imposé en cinq sets 3-6, 6-4, 6-7 (4/7), 6-1, 6-1.

En grande difficulté dans ses déplacements après la troisième manche, le Britannique n’a pas pu lutter face à la puissance de frappe de Querrey, devenu le premier Américain à atteindre les demi-finales d’un tournoi majeur depuis la dernière finale à Londres d’Andy Roddick en 2009., Murray visait lui sa 22e demi-finale dans les "Majors", la huitième dans son jardin où il avait conquis un deuxième trophée l’an passé.

#Querrey is 1st player to win 3 straight 5-setters at #Wimbledon since @TipsarevicJanko in 2007. Beat Tsonga, Anderson and Murray in 5 sets.