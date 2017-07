Wimbledon: La jeunesse au pouvoir! Garbine Muguraza remporte le Grand Chelem anglais face à Venus Williams

Garbine Muguruza à Wimbledon, le 15 juillet 2017 — SIPA

On en rêvait, d'un titre huit ans après son dernier. Mais non, de retour en finale à Wimbledon à 37 ans, Venus Williams a perdu en finale face à l'Espagnole Garbine Muguruza (7-6, 6-0). De 14 ans sa cadette, la 15e joueuse mondiale s'est assez facilement imposée et remporte ici son premier titre sur le gazon anglais. Son deuxième Grand Chelem en tout après sa victoire à Roland-Garros, en 2016.

Dimanche, Roger Federer tentera de remporter son huitième Wimbledon face au Croate Marin Cilic.