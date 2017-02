R.B. avec AFP

Une version ancienne et controversée de l'hymne allemand a été utilisée avant la rencontre du 1er tour de la Fed Cup entre les Etats-Unis et l'Allemagne samedi, obligeant la Fédération américaine de tennis à présenter ses excuses.

«La Fédération américaine présente ses excuses sincères à l'équipe d'Allemagne et à ses supporters pour l'utilisation de la version ancienne de l'hymne allemand», a indiqué l'USTA sur son compte Twitter.

«Cette erreur ne se reproduira plus», a-t-elle ajouté.

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u