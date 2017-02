Sport

TENNIS Gasquet, Paire et Tsonga ont atteint le dernier carré à Montpellier...

Gasquet a souffert, mais est toujours dans le coup pour défendre son titre - PASCAL GUYOT / AFP

W.P., avec AFP

Bon, ok, ça ne compte qu'à moitié car c'est un tournoi quasi-exclusivement franco-français. Mais on prend quand même. Benoît Paire, Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga se sont qualifiés pour les demies de l'Open de Montpellier, vendredi.

Tsonga face à la menace Zverev

Tsonga, engagé dans l'Hérault pour la première fois depuis 2010, a battu le Russe Daniil Medvedev 6-2, 7-5, et aura pour adversaire Zverev samedi.

Si Gasquet, 22e joueur mondial, a dû s'employer pour battre 6-2, 5-7, 6-4 son compatriote Kenny De Schepper (162e), Paire, finaliste en 2013, a profité de l'abandon de son adversaire, l'Allemand Dustin Brown, après avoir connu lui-même une petite frayeur.

Paire, l'hypoglycémie puis la qualif'

Victime d'une crise d'hypoglycémie, à cause du stress a-t-il ensuite expliqué, Paire, 27 ans et 43e mondial, avait dû s'alimenter en plein jeu et été averti pour dépassement de temps. Après six égalités et neuf minutes d'échanges, il a enlevé le jeu initial.

Mais c'est Brown, tombeur surprise de Marin Cilic au deuxième tour, qui allait jeter l'éponge en raison d'une blessure au bas du dos. Sur une volée haute de coup droit en extension, l'Allemand s'est blessé et a abandonné dans la foulée alors qu'il menait 30 à 0.

